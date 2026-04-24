Москва24 апрВести.Жертвой мошенников стала вдова погибшего в ходе специальной военной операции жителя Сахалина, злоумышленники выманили у женщины около 5 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении МВД России.
По имеющимся данным, злоумышленники начали "обработку" 60-летней потерпевшей из Охи в марте текущего года. Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ей положены "специальные социальные выплаты" за погибшего на СВО супруга. При этом ранее вдова уже получила положенные выплаты, но доверилась преступникам. В результате, следуя их указаниям, она перевела на указанные реквизиты почти 5 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)говорится в сообщении ведомства
В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.