Москва28 маяВести.Жительница Сахалина 1964 года рождения стала жертвой телефонных аферистов, лишившись почти 7,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
В пресс-службе ведомства уточнили, что по заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Следствие установило, что в период с 28 февраля по 17 марта неизвестные связались с женщиной по телефону и убедили ее, будто от ее имени пытаются перевести деньги в помощь ВСУ, что грозит ей уголовной ответственностью. Под этим предлогом злоумышленники заставили пенсионерку снять крупные суммы через банкоматы.
"Следуя указаниям, жительница областного центра в течение нескольких недель посещала банкоматы различных банков и переводила крупные суммы на счета, которые ей диктовали преступники. В общей сложности заявительница лишилась 7 миллионов 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении МВД.
По требованию звонивших женщина также приобрела новый сотовый телефон и установила на него приложения, которые позволили мошенникам удаленно координировать ее действия, добавили в пресс-службе.