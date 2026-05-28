Мошенники похитили у сахалинской пенсионерки более 7 млн рублей Пенсионерка из Сахалина отдала 7,4 млн рублей телефонным мошенникам

Москва28 мая Вести.Жительница Сахалина 1964 года рождения стала жертвой телефонных аферистов, лишившись почти 7,5 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

В пресс-службе ведомства уточнили, что по заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Следствие установило, что в период с 28 февраля по 17 марта неизвестные связались с женщиной по телефону и убедили ее, будто от ее имени пытаются перевести деньги в помощь ВСУ, что грозит ей уголовной ответственностью. Под этим предлогом злоумышленники заставили пенсионерку снять крупные суммы через банкоматы.

"Следуя указаниям, жительница областного центра в течение нескольких недель посещала банкоматы различных банков и переводила крупные суммы на счета, которые ей диктовали преступники. В общей сложности заявительница лишилась 7 миллионов 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении МВД.

По требованию звонивших женщина также приобрела новый сотовый телефон и установила на него приложения, которые позволили мошенникам удаленно координировать ее действия, добавили в пресс-службе.