Москва6 маяВести.Жительница Заинского района в Татарстане лишилась почти 1 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Подробности сообщает в MAX республиканское МВД.
В полиции 54-летняя женщина рассказала, что в течение 15 дней общалась по телефону с аферистами, представлявшимися сотрудниками ЦБ РФ и Роскомнадзора. Им удалось убедить потерпевшую, что зафиксирован несанкционированный перевод ее банковских сбережений на нужды ВСУ.
В результате, чтобы сохранить свои финансы, женщина перечислила накопления на безопасные счета и оформила кредит.
Выполнив все рекомендации злоумышленников, потерпевшая перечислила 990 тысяч рублей через онлайн приложение банка на несколько расчетных счетов.говорится в сообщении
Возбуждено уголовное дело. Удалось установить, что абонентские номера злоумышленников зарегистрированы в Москве.