В Татарстане мошенники похитили у женщины около 1 млн рублей

Жительница Татарстана отдала мошенникам почти 1 млн рублей В Татарстане мошенники похитили у женщины около 1 млн рублей

Москва6 мая Вести.Жительница Заинского района в Татарстане лишилась почти 1 млн рублей, поверив телефонным мошенникам. Подробности сообщает в MAX республиканское МВД.

В полиции 54-летняя женщина рассказала, что в течение 15 дней общалась по телефону с аферистами, представлявшимися сотрудниками ЦБ РФ и Роскомнадзора. Им удалось убедить потерпевшую, что зафиксирован несанкционированный перевод ее банковских сбережений на нужды ВСУ.

В результате, чтобы сохранить свои финансы, женщина перечислила накопления на безопасные счета и оформила кредит.

Выполнив все рекомендации злоумышленников, потерпевшая перечислила 990 тысяч рублей через онлайн приложение банка на несколько расчетных счетов. говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело. Удалось установить, что абонентские номера злоумышленников зарегистрированы в Москве.