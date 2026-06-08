Пенсионерка из Нижнего поехала в Москву, чтобы отдать аферистам свои миллионы Звонок из "ФСБ" обошелся нижегородской пенсионерке в 12,8 млн рублей

Москва8 июн Вести.Звонок из "ФСБ" стоил пенсионерке из Нижнего Новгорода 12,8 млн рублей, сообщает региональный главк МВД.

В ведомстве рассказали, что лжесотрудники силового ведомства около 3 недель убеждали пожилую женщину в том, что для спасения находящихся в опасности банковских счетов необходимо обналичить все сбережения и передать их так называемым "доверенным лицам".

Пенсионерка поверила мошенникам и сначала отдала неизвестной девушке 10 миллионов рублей. Деньги она принесла на встречу в хозяйственной сумке.

Спустя несколько дней женщина отправилась в Москву по билету, купленному для нее мошенниками, где передала еще 2 миллиона рублей неизвестному говорится в публикации ГУ МВД по Нижегородской области

Еще 800 тысяч рублей потерпевшая передала потом незнакомке около своего дома.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".