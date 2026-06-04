Москва4 июн Вести.Пенсионерка из Магнитогорска отдала курьеру мошенников 11 млн рублей, поверив лжесотрудникам государственных структур, в том числе Пенсионного фонда. Об этом сообщила ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщине 1957 г.р. позвонил якобы сотрудник Пенсионного фонда России и сообщил, что в трудовой стаж пенсионерки не вошли несколько лет работы. По его словам, чтобы исправить ситуацию необходимо было записаться на прием, а для подтверждения записи жертва продиктовала код из СМС.

Далее, по классическому сценарию, с ней связался лжепредставитель портала "Госуслуги", сообщивший, что ее персональными данными завладели мошенники. Он предложил помощь "сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка". Под психологическим давлением жертву запугали уголовной ответственностью за "измену Родине" и "финансовый терроризм" говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Пенсионерка рассказала злоумышленникам, что на одном из ее счетов есть многолетние сбережения в размере 11 млн рублей. Тогда аферисты, убедив женщину, что на ее имя пытаются оформить кредит, заставили снять все наличные.

Затем мошенники заявили об отметке о "легализации незаконных доходов и финансовом терроризме" в кредитной истории женщины и вновь запугали ее арестом, если она обратиться в другой банк.

Позднее пенсионерка отдала деньги курьеру, который, по словам аферистов, должен был вернуть их в полном объеме.

О том, что женщина стала жертвой мошенников, она осознала, когда рассказала обо всем родственникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).