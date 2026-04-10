Москва10 апр Вести.В городе Курске местная пенсионерка несколькими частями отдала мошенникам 5,3 миллиона рублей. Об этом сообщает полиция Курской области.

Большую часть этих средств они выманили у женщины якобы для хранения на "безопасном счете".

Пенсионерка из Курска по указанию мошенников обманула мужа, чтобы отдать им миллионные сбережения говорится в публикации полиции

Изначально они связались с женщиной якобы для замены счетчиков. В следующем телефонном разговоре заявили о действиях мошенников, покушающихся на их сбережения, и предложили перевести деньги на безопасный счет.

Женщина убедила мужа сделать это и передала мошенникам сначала 3 миллиона, а затем еще 1,3 млн. В ее адрес начались угрозы в финансировании террористических организаций - были совершены переводы на 430 тысяч рублей и взятых в долг 445 тысяч.

Деньги закончились, мошенники требовали еще. Женщина поняла, что имеет дело с мошенниками.