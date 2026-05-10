Мошенники в Ульяновской области обманули местную жительницу на 6 млн рублей МВД: аферисты обманули жительницу Ульяновской области на 6 млн рублей

Москва10 мая Вести.Мошенники обманули жительницу Ульяновской области на 6 миллионов рублей, предложив ей защиту от взлома личного кабинета на портале "Госуслуги", сообщается в MAX-канале региональноьго упправления МВД.

В полицию поступило сообщение от жительницы областного центра 1943 года рождения. Женщина перевела мошенникам 6 миллионов рублей.

Потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил, что ее личный кабинет от "Госуслуг" взломали, а накопления со счета будут переведены в поддержку запрещенных организаций отмечается в сообщении

Испугавшись, пенсионерка незамедлительно, по инструкции перевела все свои накопления на " безопасный счет".