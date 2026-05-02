Жительницу Ульяновска обманули при покупке билетов на выставку Женщина перевела аферистам 12 тыс. рублей для посещения выставки в Ульяновске

Москва2 мая Вести.Жительница Ульяновска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина увидела в интернете объявление о продаже билетов на выставку, перевела деньги, но пропусков на мероприятие так и не увидела, сообщила пресс-служба УМВД России по Ульяновской области в мессенджере МАХ.

Потерпевшая обратилась с заявлением в дежурную часть ОМВД России по Заволжскому району.

… заявительница в Интернете увидела предложение о продаже билетов на художественную арт-выставку по низкой цене. Заинтересовавшись данным предложением, потерпевшая перевела на обозначенные счета 12 тысяч рублей. Однако впоследствии билеты не получила отметили в пресс-службе

По данному заявлению проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.