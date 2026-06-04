Москва4 июн Вести.Полиция Тувы раскрыла мошенническую схему продажи субсидированных авиабилетов. Подробности сообщает канал МВД Медиа в MAX.

По материалам дела, 16-летняя жительница Калининграда, обнаружив в Сети популярный среди жителей Тувы трэвел-канал местного турагентства, писала его пользователям от лица сотрудника фирмы и предлагала приобрести авиабилеты. При этом мошенница брала с клиентов полную предоплату.

Поверив аферистке, граждане переводили на указанные ею счета денежные средства в размере от 7200 до 14400 рублей говорится в сообщении

Затем подозреваемая переставала выходить на связь. Обман продолжался около полугода. В общей сложности девушка похитила не менее 125 тысяч рублей.

Тувинские оперативники вышли на подозреваемую, которая во всем призналась. Возбуждены 12 уголовных дел. Расследование продолжается.