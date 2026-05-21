Москва21 мая Вести.В Екатеринбурге прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело о хищении у граждан более 13,7 млн рублей под видом реализации туристических путевок. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области

По уголовному делу в качестве обвиняемой проходит местная жительница Светлана Брызгалова, 1981 г.р.

По версии следствия, женщина, с октября 2018 по февраль 2025 гг. являясь заместителем директора подразделения турагенства, а с июля 2024 по май 2025 гг. индивидуальным предпринимателем, оказывала услуги по бронированию и приобретению путевок.

Создавая видимость оказания услуг, она похитила денежные средства клиентов, обратившихся с целью организации отдыха. При этом женщина заведомо не намеревалась исполнять принятые на себя обязательства. В результате … 32 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Помимо прочего, фигурантка с августа 2024 по март 2025 гг., будучи замдиректора турагентства, получила от клиентов свыше 4,7 млн рублей, которые присвоила себе.

Таким образом, она обвиняется по чч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, с использованием служебного положения, в особо в крупном размере).