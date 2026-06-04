Задержанная за обман блогеров турагент из Москвы признала свою вину

Задержанная в Белоруссии турагент признала вину в обмане клиентов в Москве Задержанная за обман блогеров турагент из Москвы признала свою вину

Москва4 июн Вести.Задержанная по подозрению в мошенничестве турагент Хатуна Аташян признала свою вину. Как сообщает прокуратура Москвы, ей уже предъявлено обвинение, а мера пресечения будет избрана в ближайшее время.

29-летняя женщина задержана, ей предъявлено обвинение в совершении мошенничеств (ст. 159 УК РФ)… Вину она признала говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, фигурантка размещала в социальных сетях информацию о поездках за границу на выгодных условиях и предлагала бартер за рекламные контракты. После получения денег она переносила даты путешествий или переставала выходить на связь.

Предполагается, что жертвами обмана стали блогеры, речь может идти о порядка 70 пострадавших. Точное количество сейчас устанавливают правоохранители.