Москва4 июнВести.Задержанная по подозрению в мошенничестве турагент Хатуна Аташян признала свою вину. Как сообщает прокуратура Москвы, ей уже предъявлено обвинение, а мера пресечения будет избрана в ближайшее время.
29-летняя женщина задержана, ей предъявлено обвинение в совершении мошенничеств (ст. 159 УК РФ)… Вину она призналаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По версии следствия, фигурантка размещала в социальных сетях информацию о поездках за границу на выгодных условиях и предлагала бартер за рекламные контракты. После получения денег она переносила даты путешествий или переставала выходить на связь.
Предполагается, что жертвами обмана стали блогеры, речь может идти о порядка 70 пострадавших. Точное количество сейчас устанавливают правоохранители.