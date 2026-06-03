Москва3 июн Вести.В Белоруссии задержали художницу Хатуну Аташян, которая под предлогом организации отдыха похитила деньги у нескольких клиентов в Москве. Об этом сообщило интернет-издание "112".

Отмечается, что крупные блогеры обвиняют женщину в мошенничестве. По словам более 70 пострадавших, она обманула их более чем на 10 млн рублей.

По предварительным данным, ее (Аташян. — Ред.) задержали в Белоруссии. Девушка пыталась скрыться… [Ее] везут на допрос. Пострадавшие написали на нее коллективное заявление в полицию сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания

Как рассказали пострадавшие, Аташян связывалась с инфлюенсерами и предлагала поехать в зарубежные отели по бартеру, однако за близких нужно было заплатить. После оплаты поездки аферистка пропадала.

По данным "112", женщина начинала карьеру в суде, а после попала в медиатусовку, и именует себя художницей.