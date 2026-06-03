Москва3 июнВести.Женщина-турагент под предлогом организации отдыха похитила деньги у нескольких клиентов в Москве, устанавливаются все обстоятельства. Об этом сообщила столичная прокуратура.
Предварительно, в правоохранительные органы обратилась девушка, которая сообщила, что в соцсети увидела страницу якобы турагента, а ее владелица имеет договоры с иностранными отелями и может организовать отдых, в том числе взамен на рекламу.
В феврале … заявительница перевела 170 тыс. рублей за организацию свадебного путешествия на счет турагента, после чего женщина сказала, что отель подтвердил бронь… Когда попросили дополнительные деньги на покупку билетов, … [пострадавшая] заподозрила обманговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Денежные средства пострадавшей не вернули.
Позднее к правоохранителям обратились еще несколько граждан.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.