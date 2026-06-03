В отношении турагента, обманувшей блогеров под предлогом отдыха, возбуждено дело Дело возбуждено в отношении турагента, обманувшей блогеров под предлогом отдыха

Москва3 июн Вести.Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении художницы Хатуны Аташян, которая под предлогом организации отдыха похитила деньги у нескольких клиентов в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в настоящее время поступило более 20 заявлений от обманутых граждан.

Следователем ОМВД России по району Хамовники г. Москвы возбуждено уголовное дело по … ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба. — Ред.). Для проведения следственных действий подозреваемая доставлена в Москву написала Волк в своем канале в мессенджере МАХ

Женщину задержали в Минске. Предварительно, ущерб превысил 10 млн рублей.

По имеющимся данным, аферистка размещала в соцсетях и мессенджерах информацию об организации туристических поездок за рубеж на привлекательных условиях. Ее клиентами в основном были блогеры и другие медийные личности, которые могли поехать по бартеру, однако за близких нужно было заплатить. После получения денег женщина переносила даты поездок или пропадала.