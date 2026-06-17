Москва17 июн Вести.Для обмана туристов мошенники создают поддельные сайты туроператоров и фальшивые аккаунты в социальных сетях, где размещают объявления о срочной продаже горячих туров. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала эксперт платформы Народного фронта "Мошеловка" Александра Пожарская.

По ее словам, мошенники чаще выбирают для "продажи" туров популярные у россиян направления – Алтай, Сочи, Турцию и Таиланд.

Торопят, безусловно, потенциальных жертв, и предлагают пройти либо по фишинговой ссылке, через которую срочно предлагают оплатить срочность туров, подстегивают, мотивируют тем, что, если оплатить этот тур сейчас, во-первых, он достанется, во-вторых, достанется с огромной скидкой 50-70% сообщила Пожарская

Эксперт добавила, что уже появились редкие случае мошенничества при продаже поездок по достопримечательностям центральной части России.

Мы не исключаем, что эта тенденция будет развиваться. Предлагают еще и культурные туристические поездки по Золотому кольцу, по историческим местам, паломнические поездки. Ну, то есть они расширяют спектр своей деятельности, и, к сожалению, некоторые граждане, особенно те, у кого низкий уровень киберграмотности, поддаются на эти уловки отметила она

Обмана можно избежать, если бронировать путевки через официальные сервисы у проверенных операторов или агентов, подчеркнула Пожарская.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин назвал главный признак, по которому можно распознать мошенничество в сфере туризма.