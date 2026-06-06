Россиянам рассказали о первом признаке турфирм-мошенников РСТ: переводы на карту физлица – первый признак мошеннической турфирмы

Москва6 июн Вести.Мошенничество в сфере туризма, особенно в период летних отпусков, набирает обороты. Если турфирма требует от клиента перевод денежных средств на банковскую карту физического лица, то это первый признак мошеннических действий. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Отдыхающих россиян часто заманивают выгодными, но сомнительными предложениями. Горин посоветовал путешественникам проверять компании в сводном реестре турагентов и туроператоров на сайте Минэкономразвития РФ.

Часто блогеры и лжетурфирмы предлагают скидки либо рекламу отелей, либо предлагают особые условия при бронировании путешествия. В этом случае деньги как правило переводятся на карту физического лица – это первый знак мошеннических действий рассказал он

Ранее сообщалось, что была арестована мошенница, которая обманула нескольких блогеров при организации отдыха. Аферистка размещала в социальных сетях и мессенджерах информацию об организации туристических поездок за рубеж на привлекательных условиях.