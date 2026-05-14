ГД: мошенники стали чаще обманывать россиян через фейковые сайты гостиниц ГД: мошенники создают фейковые сайты гостиниц и сервисов бронирования

Москва14 мая Вести.Накануне открытия туристического сезона мошенники стараются получить персональные данные граждан и доступ к их денежным средствам через фейковые сайты гостиниц и сервисов бронирования. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Для этого они направляют своим жертвам поддельные ссылки от двойников известных агрегаторов.

В преддверии туристического сезона мы видим рост числа мошеннических схем, связанных с туристической индустрией сказано в сообщении

По словам Кривоносова, злоумышленники пытаются обмануть граждан через поддельные сайты детских лагерей и туристических компаний, предлагая выгодно забронировать жилье или приобрести тур со скидкой.

При этом, людей намеренно торопят с оплатой, сообщая, что осталось "одно место" или "последний номер", после этого жертве для дальнейшего бронирования советуют перейти в мессенджер или на страницу-двойник известных ресурсов, где после ввода данных банковской карты, списывают средства.

Парламентарий напомнил гражданам, что нужно использовать только проверенные агрегаторы и не переходить по сомнительным ссылкам.