Москва30 апр Вести.С началом туристического сезона киберпреступники активизировали деятельность по обману российских путешественников. Специалист по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин рассказал, что злоумышленники активно используют сайты-двойники, имитирующие популярные агрегаторы, авиакомпании и железнодорожных перевозчиков, для кражи персональных данных и средств с банковских карт.

Злоумышленники создают сайты-двойники туристических и авиакомпаний, железнодорожных перевозчиков, популярных сервисов-агрегаторов по продаже билетов. Ссылки на них продвигают через поисковую выдачу, рекламные сообщения в мессенджерах и соцсетях отмечает эксперт в беседе с "Лентой.ру"

По словам специалиста, помимо фишинговых ресурсов, популярность набирают схемы с "выгодным" обменом валюты в странах Азии и Ближнего Востока. Потенциальным жертвам предлагают получить наличные через банкоматы по QR-коду, требуя предварительно перевести рубли на карту или по номеру телефона. В результате туристы остаются без денег, не получая обещанных средств.

Также часто встречаются случаи обмана при бронировании жилья или экскурсий. Эксперт призывает граждан проявлять бдительность при обнаружении путевок или билетов по цене значительно ниже рыночной. Для защиты от мошенников Золотухин советует тщательно проверять подлинность используемых сервисов до ввода личных данных и настоятельно рекомендует не совершать денежные переводы незнакомым лицам.

Ранее мошенники в России начали использовать новую схему – так называемый sms-бомбинг, при котором на телефон жертвы за короткое время приходит огромное количество сообщений. Когда у человека возникает паника из‑за шквала сообщений, ему звонит мошенник, и убеждает, что это якобы попытка взлома, и уговаривает продиктовать личные данные или перевести деньги на "безопасный счет".