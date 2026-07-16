Россиянам рассказали, как обезопасить себя от хищения средств через QR-коды Эксперт по кибербезопасности дал советы по грамотному обращению с QR-кодами

Москва16 июл Вести.Аферисты начали использовать в своих схемах QR-коды для бесконтактного перевода средств. Мошенники стали направлять жертвам скриншот или QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет денежные средства. О том, как защититься от новой схемы обмана, в интервью ИС "Вести" рассказал специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев.

Главный совет, касающийся обращения с QR-кодами, – не сканировать их в незнакомых местах. Также не стоит импульсивно подтверждать оплату после сканирования кода, сообщил эксперт.

После того, как вы отсканировали QR-код, без разницы, где: в Интернете, на улице, в овощной лавке вы что-то покупаете, – всегда внимательно посмотрите сумму, которую вы сейчас будете оплачивать, и наименование платежа. Там, как правило, будет написано либо юридическое лицо, кому вы оплачиваете, либо нечто подобное объяснил специалист

Ранее сообщалось, что злоумышленники разработали новую схему обмана при аренде квартир. Они создают фейковое объявление о сдаче жилья, используя найденные в интернете фотографии, после чего требуют у потенциальной жертвы предоплату.