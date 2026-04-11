Москва11 апр Вести.Поддельные QR-коды стали для мошенников приоритетным способом обмана россиян, передает РИА Новости.

В распоряжении агентства оказалось исследование проекта "Выберу.ру". Приоритеты злоумышленников, предположительно, сменились на фоне большого количества антифрод-мер, принятых в РФ.

Уже 18% россиян заявили, что за последний год сталкивались с попытками мошенничества с использованием QR-кодов: обмануть пытались либо их самих, либо родственников и друзей. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 11% отмечают аналитики

Чаще всего аферисты распространяют поддельные бумажные квитанции за коммунальные услуги или штрафы – это подтвердили 44% опрошенных. Кроме того, популярны фейковые письма о якобы срочных начислениях от имени налоговой.

По мнению директора департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анны Романенко, лучший способ избежать ловушки – самостоятельно проверять начисления в приложении государственных услуг.