"Известия": мошенники стали чаще похищать деньги у владельцев Android через NFC

Москва14 апр Вести.В Министерстве внутренних дел (МВД) России сообщили о росте случаев хищений средств у владельцев смартфонов на платформе Android с использованием технологии NFC.

В разговоре с корреспондентом газеты "Известия" представители правоохранительных органов сообщили, что во второй половине 2025 года подобные случаи составили около 50% всех дистанционных краж, совершенных с помощью вредоносного программного обеспечения.

Злоумышленники убеждают потенциальную жертву снять наличные и под видом перевода на "безопасный счет" устанавливают на устройство вредоносное приложение, замаскированное под банковское.

Программа получает доступ к NFC-модулю смартфона, после чего к нему подключается карта аферистов. Далее жертву просят внести средства через банкомат, используя смартфон. В результате деньги поступают не на счет пользователя, а на карту злоумышленников.

Собеседники издания подчеркнули, что совместно с представителями финансового сектора разрабатывают меры противодействия подобным преступлениям. Среди обсуждаемых инициатив — установление лимита на разовое пополнение токенизированной карты через NFC, например, в размере до 50 тысяч рублей.

Представители правоохранительных органов рекомендовали отключать NFC при редком использовании бесконтактной оплаты.