В МВД объяснили, на что может указывать интерес ребенка к телефонам родителей МВД: мошенники могут заставлять детей переводить деньги с телефонов родителей

Москва25 мая Вести.Внезапный интерес ребенка к банковским картам родителей, их смартфонам или платежным приложениям может свидетельствовать о попытке мошенников получить доступ к денежным средствам семьи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале УБК МВД России "Вестник киберполиции".

В ведомстве отметили, что злоумышленники все чаще используют несовершеннолетних, воздействуя на них через игры и соцсети. Детям могут обещать внутриигровые бонусы или подарки. Для их "получения" несовершеннолетних убеждают использовать банковские приложения родителей.

Важно понимать: мошенники все чаще рассматривают несовершеннолетних как отдельную уязвимую аудиторию. При этом атака может происходить не напрямую на родителей, а через ребенка, который имеет физический доступ к устройствам, банковским картам и кодам подтверждения подчеркнули в ведомстве

В МВД рекомендовали родителям не оставлять без присмотра разблокированные устройства с установленными банковскими приложениями, регулярно рассказывать детям о схемах интернет-мошенничества и объяснять недопустимость любых финансовых операций по указанию незнакомых людей.

Кроме того, в ведомстве советуют обращать внимание на скрытность ребенка при использовании телефона или необычную активность в мессенджерах в ночное время.

Ранее раскрыли схему аферистов против школьников, сдающих ЕГЭ. Выпускники сталкиваются с тремя основными сценариями: перепродажа доступной в открытых источниках информации, фиктивные услуги, а также заражение устройств APK-файлами, распространяемыми под видом "шпаргалок", с последующей кражей денег.