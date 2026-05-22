Россиян предупредили о мошенничестве с "помощью" по ЕГЭ ВТБ: мошенники разработали новые схемы, связанные со "шпаргалками" на ЕГЭ

Москва22 мая Вести.Мошенники начали активнее использовать схемы против школьников и их родителей, связанные с подготовкой и сдачей ЕГЭ, предупредила пресс-служба ВТБ на официальном сайте.

Выпускники сталкиваются с тремя основными сценариями: перепродажа доступной в открытых источниках информации, фиктивные услуги, а также заражение устройств APK-файлами, распространяемыми под видом "шпаргалок", с последующей кражей денег.

Также в соцсетях и мессенджерах школьникам предлагают перейти в "секретные ИИ-боты", которые якобы могут решать экзаменационные задачи в реальном времени, писать "идеальные" сочинения или передавать ответы через микронаушник.

Кроме того, злоумышленники под видом "представителей школ" и "организаторов ЕГЭ" требуют в родительских чатах деньги на вымышленные нужды - спецбланки, печать пропусков или питание на экзамене.

Специалисты ВТБ отметили, что мошенники пользуются максимальным уровнем тревожности жертв в преддверии экзаменов, а потому используют классические схемы по краже денег.

Также эксперты напомнили, что применение устройств и подсказок, которые обещают злоумышленники, - грубейшее нарушение правил ЕГЭ, из-за которого результат экзамена могут аннулировать.

Важно помнить: все официальные процедуры, связанные с проведением ЕГЭ, бесплатны и регламентированы законом. Никаких платных "шпаргалок", ботов или дополнительных услуг от имени школы или государства не существует подытожили в банке

