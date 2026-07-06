Москва6 июл Вести.Мошенники в период поступления в вузы начали пугать россиян аннулированием результатов ЕГЭ. Об этом заявил пресейл-инженер "Спикатела" Денис Ушаков.

По его словам, которые приводит RT, злоумышленники звонят поступающим, представляясь сотрудниками надзора в области образования и заявляют, что абитуриент якобы списывал на ЕГЭ и его результаты "аннулированы".

Пока жертва в панике, ей предлагают "решить вопрос в частном порядке", заплатив крупный "штраф", либо снова пытаются завладеть аккаунтом, чтобы "удалить запись с камер из базы" сказал Ушаков

Эксперт подчеркнул, что мошенники делают сайты-двойники, куда жертва сама вписывает данные паспорта, аттестата и платят за "регистрационный взнос" или "оформление внутреннего паспорта студента".

Злоумышленники используют и другие схемы обмана поступающих. Так, они могут сказать, что у банка вуза "отозвали лицензию", из-за чего нужно срочно "оплатить первый семестр", или, что в системе поступления на бюджетной основе произошел "сбой", из-за чего нужно назвать код из смс.

5 июля сообщалось, что злоумышленники отправляют на электронную почту письма с рекламой, где кнопка "отписаться от рассылки" ведет на страницу с запросом персональных данных