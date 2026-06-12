В Совфеде предупредили о фейковых сайтах с результатами ЕГЭ и ОГЭ Сенатор Шейкин: мошенники создают поддельные сайты проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ

Москва12 июн Вести.Мошенники начали активно использовать поддельные сайты проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ для обмана школьников и их родителей. Об этом РИА Новости сообщил член Совета Федерации Артем Шейкин.

По его словам, после завершения экзаменов злоумышленники создают фейковые сервисы для просмотра баллов, подачи апелляций, оформления пересдачи и даже предлагают повысить результаты якобы через знакомых или по специальным каналам.

После ОГЭ и ЕГЭ появляются новые мошеннические схемы: поддельные сайты проверки результатов экзаменов, фейковые апелляции, предложения "поднять баллы" или оформить пересдачу "по связям" сказал Шейкин

Сенатор отметил, что мошенники также рассылают сообщения от имени приемных комиссий вузов и колледжей. В таких письмах абитуриентов просят подтвердить поступление или место обучения через подозрительные ссылки, что может привести к утечке персональных данных.

Кроме того, во время экзаменационной кампании злоумышленники нередко предлагают приобрести "настоящие ответы", "сливы" заданий или услуги кураторов для сопровождения на экзамене. На практике такие предложения оказываются мошенническими.

Шейкин призвал выпускников и их родителей не переходить по ссылкам из писем и мессенджеров, не сообщать посторонним паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. Всю информацию о результатах экзаменов, апелляциях и поступлении он рекомендовал проверять только через официальные ресурсы школ, вузов и региональных центров обработки информации.