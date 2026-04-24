Эксперт ОП Машаров: перед ОГЭ и ЕГЭ следует ждать атак мошенников на подростков

В ОП предупредили о волне мошенничества перед школьными экзаменами

Москва24 апр Вести.Перед выпускными экзаменами в школах активизируются мошенники, заявил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

В конце апреля - начале мая следует ожидать активизации атак мошенников на подростковую аудиторию сказал Машаров

Он напомнил, что как раз в то время школьники готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, активно пользуются интернет-ресурсами, могут переходить в том числе по фишинговым ссылкам

Родителям стоит быть более внимательными к своим детям, контролировать и поддерживать их в этот непростой период.