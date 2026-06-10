Обман на ЕГЭ может обернуться шантажом для школьников Адвокат Ярмуш предупредила о риске использования готовых ответов на ЕГЭ

Москва10 июн Вести.Использование готовых ответов на ЕГЭ, "слитой" информации может обернуться проблемами для школьника, заявила ИС "Вести" адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Она отметила, что те, кто решил схитрить и купить ответы может столкнуться как с недобросовестностью – ответы будут неверными, так и с шантажом со стороны продавца.

Заплатив деньги, можно получить неправильные ответы, непонятно от кого, и провалить экзамен, даже имея хорошие знания. Более того, когда связываешься с незаконной деятельностью, ты становишься заложником этих людей. Хорошо, если там будут старые или неправильные ответы, но может быть так, что после сдачи экзамена будут звонить некие люди и требовать дополнительных денег, чтобы не раскрыть сведения, что экзамены были пройдены с нарушением законодательства по ответам. То есть можно стать жертвой шантажистов. А шантажисты сейчас многие звонят с территории Украины, других юрисдикций, а потом требуют от подростков что-нибудь поджечь или подложить что-нибудь в какую-нибудь машину пояснила адвокат

Фактически, решив схитрить с экзаменом, школьник подвергает себя опасности, добавила она.

Думаю, и родителям следует очень внимательно и серьезно поговорить с детьми и не допускать ввязывания их в незаконную деятельность, что может повлиять на всю дальнейшую жизнь ребенка сказал Ярмуш

Ранее сообщалось, что в России 53% граждан считают единый госэкзамен благом для российской системы образования.