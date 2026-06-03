Москва3 июн Вести.В России 53% опрошенных граждан считают единый государственный экзамен (ЕГЭ) благом для российской системы образования. Это следует из результатов опроса, проведенного KP.RU.

По мнению респондентов, подобный формат предоставляет учащимся больше возможностей: они могут подавать документы на поступление сразу в несколько высших учебных заведений, а также готовиться к экзамену по проверенным шаблонам.

При этом, согласно результатам исследования, 45% опрошенных россиян отмечают недостатки ЕГЭ, среди которых - слишком примитивная форма проверки знаний, а также испытываемый школьниками стресс из-за такого экзамена.

Оставшиеся 2% выбрали вариант "другое".

1 июня начался основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов.