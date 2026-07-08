Рособрнадзор: около 149 тысяч намерены пересдать как минимум один предмет ЕГЭ

Около 149 тысяч выпускников планируют пересдать минимум один из предметов ЕГЭ Рособрнадзор: около 149 тысяч намерены пересдать как минимум один предмет ЕГЭ

Москва8 июл Вести.В России около 149 тысяч выпускников подали заявки на пересдачу одного из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

По информации ведомства, это число на 6 тысяч превышает количество аналогичных обращений 2025 года, когда пересдачу запланировали порядка 143 тысяч учащихся.

В материале указывается, что пересдачи произойдут в дополнительные дни - 8 и 9 июля.

Ранее стало известно, что в трех регионах России - Приморском крае, Волгоградской и Московской областях - впервые зафиксированы 400-балльные результаты по итогам основного периода ЕГЭ. Абсолютный рекорд за 25 лет практики проведения ЕГЭ установлен в Москве: ученица школы №1409 набрала 500 баллов по пяти предметам.