Москва8 июлВести.В России около 149 тысяч выпускников подали заявки на пересдачу одного из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
По информации ведомства, это число на 6 тысяч превышает количество аналогичных обращений 2025 года, когда пересдачу запланировали порядка 143 тысяч учащихся.
В материале указывается, что пересдачи произойдут в дополнительные дни - 8 и 9 июля.
Ранее стало известно, что в трех регионах России - Приморском крае, Волгоградской и Московской областях - впервые зафиксированы 400-балльные результаты по итогам основного периода ЕГЭ. Абсолютный рекорд за 25 лет практики проведения ЕГЭ установлен в Москве: ученица школы №1409 набрала 500 баллов по пяти предметам.