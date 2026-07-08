Москва8 июлВести.Российские выпускники преимущественно выбирают обществознание для пересдачи Единого государственного экзамена в дополнительные дни, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Больше всего в этом году желающих пересдать обществознание, около 33 тысячотметили ТАСС в ведомстве
По данным Рособрнадзора, второе место по популярности занял русский язык. Этот предмет выбрали около 24 тысяч школьников для пересдачи ЕГЭ. Далее следует информатика, профильная математика и химия.
Всего в текущем году поступило около 149 тысяч заявлений на пересдачу одной из учебных дисциплин.