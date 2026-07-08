Рособрнадзор: обществознание стало самым популярным предметом для пересдачи ЕГЭ Рособрнадзор: самым популярным предметом для пересдачи ЕГЭ стало обществознание

Москва8 июл Вести.Российские выпускники преимущественно выбирают обществознание для пересдачи Единого государственного экзамена в дополнительные дни, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Больше всего в этом году желающих пересдать обществознание, около 33 тысяч отметили ТАСС в ведомстве

По данным Рособрнадзора, второе место по популярности занял русский язык. Этот предмет выбрали около 24 тысяч школьников для пересдачи ЕГЭ. Далее следует информатика, профильная математика и химия.

Всего в текущем году поступило около 149 тысяч заявлений на пересдачу одной из учебных дисциплин.