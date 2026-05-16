Мэр Москвы сообщил о готовности столицы к проведению ЕГЭ и ОГЭ Московские школы полностью подготовлены к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Москва16 мая Вести.Московская система образования полностью подготовлена к проведению ЕГЭ и ОГЭ. В 2026 году единый экзамен будут сдавать более 93 тысяч человек, ОГЭ - почти 130 тысяч, сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Отмечается, что среди популярных предметов у выпускников - математика, информатика, обществознание и английский язык. Почти каждый десятый выбрал литературу или историю.

Более 47 тысяч девятиклассников, согласно новым правилам, будут сдавать только два экзамена - русский и математику - для поступления в колледж. Это на 20 процентов больше, чем в 2025 году. Для продолжения обучения в 10-11 классах необходимо по-прежнему сдавать четыре экзамена.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут пройти аттестацию в пунктах приема экзаменов, будут сдавать их на дому.

С февраля в столичных школах начались специальные практикумы, на которые отводится почти половина учебного времени - до 40 процентов. Проводят их педагоги, чьи подопечные традиционно получают высокие баллы на экзаменах и без проблем поступают в высшие учебные заведения.