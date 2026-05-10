Москва10 маяВести.В школах Москвы появится новая образовательная программа, посвященная изучению родного края. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в MAX.
Курс разработан для учеников 5-7-х классов. В его подготовке приняли участие ведущие московские историки и педагоги. Перед выпуском учебника экспертизу провели научные институты и лучшие педагоги Москвы.
В пятом классе ребята изучают историю города с древнейших времен до середины XVI века, в шестом - с середины XVI века до начала XX столетия. Последняя часть курса посвящена событиям новейшей истории - ее проходят в 7-м классерассказал градоначальник
Среди рубрик курса "История нашего края. Москва" - "Загадки Москвы", "Москва и москвичи", «Что скрывают названия?" Учебник красочно иллюстрирован, в нем много исторических карт с вопросами и задачами, есть задания разного уровня сложности.
Также есть электронная версия образовательной программы, доступная на портале моямосква.онлайн или по QR-коду.