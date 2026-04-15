Минпросвещения добавило часы для изучения истории в школе Кравцов сообщил об увеличении количества часов истории в школе

Москва15 апр Вести.Министерство просвещения РФ увеличило количество часов изучения истории в школах. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он отметил, что уже готова линейка единых государственных учебников по истории с 5 по 11 класс и обществознанию с 9 по 11 класс.

Мы увеличили количество времени на изучение истории России. И обществознание со следующего учебного года будет изучаться с 9 класса. А то время, которое отводилось на обществознание, будет отведено на изучение истории нашей страны. рассказал он

Кроме того, по словам министра, ведется активная подготовка единых государственных учебников по русскому языку, по литературе и естественно-научным предметам. Эта работа ведется совместно с Российской академией наук, курирует ее Елена Ямпольская.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предположил, что экс-лидер партии Владимир Жириновский может быть упомянут в учебниках истории как наиболее яркий политик периода становления современной России.

Также сообщалось, что в школах России введут устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов. Он будет проводится в рамках допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) в январе-апреле. Нововведение может вступить в силу с 2027-2028 учебного года.