Минпросвещения определило нагрузку для старшеклассников до 2516 часов за 2 года

Москва18 апр Вести.Министерство просвещения России утвердило объем учебной нагрузки для старшеклассников. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, ученики 10-11 классов должны освоить от 2312 до 2516 учебных часов за два года.

Как пояснил РИА Новости эксперт ведомства, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, минимальный показатель соответствует пятидневной учебной неделе с максимальной нагрузкой 34 часа в неделю. В свою очередь, верхняя граница рассчитана для шестидневной недели, при которой нагрузка достигает 37 часов.

Ранее Министерство просвещения России увеличило количество часов изучения истории в школах. Глава ведомства Сергей Кравцов в интервью ИС "Вести" заявил, что уже готова линейка единых государственных учебников по истории с 5 по 11 класс и обществознанию с 9 по 11 класс.

Он также напомнил, что ведется активная подготовка единых государственных учебников по русскому языку, по литературе и естественно-научным предметам.