Москва15 апрВести.11 лет — оптимальный срок обучения в школах, изменений не предусматривается, сообщил в интервью ИС "Вести" глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.
Срок обучения остается в рамках государственного стандарта.
Дискуссия ведется, мы считаем, что 11 лет — оптимальный срок обучения, и здесь нет никаких планов изменять этот срокподчеркнул Сергей Кравцов
Он также озвучил нормативы для выполнения домашних заданий: старшеклассники должны тратить на них не больше трех с половиной часов.