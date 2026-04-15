Минпросвещения: 11 лет - оптимальный срок обучения в школах

Москва15 апр Вести.11 лет — оптимальный срок обучения в школах, изменений не предусматривается, сообщил в интервью ИС "Вести" глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Срок обучения остается в рамках государственного стандарта.

Дискуссия ведется, мы считаем, что 11 лет — оптимальный срок обучения, и здесь нет никаких планов изменять этот срок подчеркнул Сергей Кравцов

Он также озвучил нормативы для выполнения домашних заданий: старшеклассники должны тратить на них не больше трех с половиной часов.