Москва29 мая Вести.Программа в российских школах полностью синхронизирована с заданиями ЕГЭ, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Важное решение, тоже по поручению президента: мы синхронизировали школьную программу с кодификаторами, с тем, что спрашивается на едином государственном экзамене (ЕГЭ) сказал он в ходе выступления в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"

По словам Кравцова, все школы с сентября этого учебного года работают по единым программам, а в федеральный государственный стандарт включены требования, какие задания могут быть на экзамене в соответствии с федеральной программой.

Ранее Кравцов заявил, что с 2027 года в нескольких школах каждого региона России введут оценку поведения по трехбалльной системе.