Кравцов прокомментировал введение единой школьной формы и оценки за поведение Кравцов: введение единой школьной формы не рассматривается и не планируется

Москва15 апр Вести.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов опроверг слухи о возможном введении единой школьной формы по всей стране. По его словам, такая инициатива "не рассматривается и не планируется". Об этом он сообщил ТАСС.

В то же время ведомство продолжает работу над системой оценки поведения школьников. В рамках апробации отметки за поведение начнут выставлять с 1 по 8 классы. Об этом Кравцов сообщил в ходе обсуждения школьных реформ.

Ранее Кравцов подтверждал, что Минпросвещения РФ не планирует стандартизировать школьную форму для всех учеников, но и не отрицает, что в ее ношении нет ничего плохого.