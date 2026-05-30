Москва30 маяВести.Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе. Это следует из приказа Минпросвещения РФ, который опубликован на интернет-портале правовой информации.
Из документа следует, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка учениками может сопровождаться оценками поведения по шкале: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое".
Положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классовговорится в приказе
О внедрении с нового учебного года трехуровневой системы оценки поведения ранее сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Такая инициатива, по словам министра, представляет собой важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию школьников.
Оценку за дисциплину будет выставлять коллегия из нескольких педагогов, уточняла представитель Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.