Ученикам первых классов не будут выставлять оценки за поведение

Москва30 мая Вести.Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе. Это следует из приказа Минпросвещения РФ, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка учениками может сопровождаться оценками поведения по шкале: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое"​​​.

Положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов говорится в приказе

О внедрении с нового учебного года трехуровневой системы оценки поведения ранее сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Такая инициатива, по словам министра, представляет собой важный шаг в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию школьников.

Оценку за дисциплину будет выставлять коллегия из нескольких педагогов, уточняла представитель Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.