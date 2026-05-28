Минпросвещения: оценки за поведение в школах будет ставить коллектив педагогов

Оценки за поведение в школах будет ставить коллектив педагогов Минпросвещения: оценки за поведение в школах будет ставить коллектив педагогов

Москва28 мая Вести.Оценку за дисциплину российским школьникам будет выставлять коллегия из нескольких педагогов. Об этом сообщила представитель Министерства просвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева в интервью РИА Новости.

Она пояснила, что в состав оценивающей комиссии, помимо учителей-предметников, планируется включать советников директора по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов, логопедов и дефектологов.

В настоящее день данная система проходит стадию практического тестирования. В пилотном проекте принимают участие ученики с первого по восьмой классы из 89 общеобразовательных учреждений в различных регионах страны.

Конева рассказала, что многие педагоги уже сейчас замечают положительные сдвиги в дисциплине. По их наблюдениям, дети начали внимательнее следить за поступками друг друга и стараются ориентироваться на наиболее достойные примеры поведения среди своих сверстников.

Ранее стало известно, что в России внедрят трехуровневую систему оценки поведения с нового учебного года.