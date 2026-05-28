Москва28 маяВести.Оценку за дисциплину российским школьникам будет выставлять коллегия из нескольких педагогов. Об этом сообщила представитель Министерства просвещения России, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева в интервью РИА Новости.
Она пояснила, что в состав оценивающей комиссии, помимо учителей-предметников, планируется включать советников директора по воспитательной работе, социальных педагогов, психологов, логопедов и дефектологов.
В настоящее день данная система проходит стадию практического тестирования. В пилотном проекте принимают участие ученики с первого по восьмой классы из 89 общеобразовательных учреждений в различных регионах страны.
Конева рассказала, что многие педагоги уже сейчас замечают положительные сдвиги в дисциплине. По их наблюдениям, дети начали внимательнее следить за поступками друг друга и стараются ориентироваться на наиболее достойные примеры поведения среди своих сверстников.
Ранее стало известно, что в России внедрят трехуровневую систему оценки поведения с нового учебного года.