Кравцов: с 2027 года поведение школьников будут оценивать по трехбалльной шкале

Кравцов: с 2027 года в школах введут оценку поведения по трехбалльной системе Кравцов: с 2027 года поведение школьников будут оценивать по трехбалльной шкале

Москва15 апр Вести.С 1 сентября 2027 года в нескольких школах каждого региона России введут оценки за поведение по трехбалльной шкале. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам министра, были протестированы двухбалльная, трехбалльная и пятибалльная модели, но приняли решение оставить второй вариант.

Идет эксперимент. Мы, прежде чем принимать окончательное решение, выбрали несколько регионов, три модели оценивания, двухбалльная система, трехбалльная и пятибалльная. По итогам апробации мы приняли решение, что со следующего года будет апробирована только одна модель – трехбалльная. В каждом регионе будет выбрано 10 школ. И решение о введении оценки уже будет через учебный год. С 1 сентября 2027 года уже оценка за поведение, апробированные критерии уже войдет в штатный режим сообщил Кравцов

Ранее в Минпросвещения раскрыли критерии оценки поведения школьников. Под дисциплиной понимается отсутствие опозданий, отказ от мобильных телефонов и следование распорядку школы во внеурочное время.