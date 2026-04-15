С 1 сентября 2027 года в нескольких школах каждого региона России введут оценки за поведение по трехбалльной шкале. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По словам министра, были протестированы двухбалльная, трехбалльная и пятибалльная модели, но приняли решение оставить второй вариант.
Идет эксперимент. Мы, прежде чем принимать окончательное решение, выбрали несколько регионов, три модели оценивания, двухбалльная система, трехбалльная и пятибалльная. По итогам апробации мы приняли решение, что со следующего года будет апробирована только одна модель – трехбалльная. В каждом регионе будет выбрано 10 школ. И решение о введении оценки уже будет через учебный год. С 1 сентября 2027 года уже оценка за поведение, апробированные критерии уже войдет в штатный режимсообщил Кравцов
Ранее в Минпросвещения раскрыли критерии оценки поведения школьников. Под дисциплиной понимается отсутствие опозданий, отказ от мобильных телефонов и следование распорядку школы во внеурочное время.