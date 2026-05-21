С нового учебного года в России внедрят трехуровневую систему оценки поведения

Москва21 мая Вести.Министерство просвещения России с нового учебного года внедрит в российских школах трехуровневую систему оценки поведения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, соответствующая инициатива является важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию школьников.

С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему: образцовое, допустимое и недопустимое поведение сказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения

Ранее ведомство раскрыло критерии оценки поведения учащихся школ. Как уточнялось, соблюдение школьниками дисциплины, социальное взаимодействие, а также личностные качества будут учитываться при выставлении оценки за поведение.