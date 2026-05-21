Москва21 маяВести.Министерство просвещения России с нового учебного года внедрит в российских школах трехуровневую систему оценки поведения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
По словам министра, соответствующая инициатива является важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию школьников.
С нового учебного года мы внедряем понятную трехуровневую систему: образцовое, допустимое и недопустимое поведениесказал Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения
Ранее ведомство раскрыло критерии оценки поведения учащихся школ. Как уточнялось, соблюдение школьниками дисциплины, социальное взаимодействие, а также личностные качества будут учитываться при выставлении оценки за поведение.