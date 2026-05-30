Москва30 маяВести.Оценивание поведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), включая задержку психического развития и нарушение интеллекта, должно осуществляться с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.
Уточняется, что ведомство также планирует ввести оценки за поведение для школьников в России.
Оценивание поведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья … осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровьяотмечается в сообщении, опубликованном на интернет-портале правовой информации
Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что оценки за поведение не будут выставляться в первом классе. Так, контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка учениками может сопровождаться оценками поведения по шкале: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое", но это не будет распространяться на учеников первых классов.