Минпросвещения усилит контроль за школьными олимпиадами по аналогии с ЕГЭ Минпросвещения повысит контроль за школьными олимпиадами

Москва16 мая Вести.Министерство просвещения РФ ужесточит контроль за проведением всероссийской олимпиады школьников, приблизив процедуру к системе ЕГЭ. Пилотный проект запущен в двух регионах, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов.

В текущем учебном году в двух субъектах РФ запущен пилотный проект, заключающийся в усилении контроля за обеспечением академической честности, как при ЕГЭ, с печатью заданий и сканированием работ участников в аудиториях, где выполняют олимпиадные задания рассказал министр

По его словам, Минпросвещения постоянно совершенствует механизмы проведения этапов олимпиады.

Конкуренция среди участников колоссальная: по математике до финала доходит один из 6348 школьников, участвовавших в школьном этапе, а по русскому языку — один из 6525.