Кравцов: победители олимпиады школьников могут поступить в вуз без испытаний

Кравцов напомнил, кто может поступить в вуз без вступительных испытаний

Москва14 мая Вести.Министр просвещения России Сергей Кравцов напомнил, что победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников могут поступить в вуз без вступительных испытаний. Соответствующее заявление он сделал в комментарии РИА Новости.

Статус победителя и призера дает ребятам право поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по направлению подготовки или специальности, соответствующей профилю олимпиады рассказал министр

Кроме того, Кравцов уточнил, что победители и призеры олимпиады могут получить денежные выплаты. Если это поощрение от региона, то выплата единовременная, а если президентские гранты, то это ежемесячные выплаты в течение всего времени учебы в высшем учебном заведении, добавил он.

По информации министра, в 2026 году дипломы заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получил 4 241 человек, 732 из них - победители, 3 509 – призеры.

Кроме того, Кравцов рассказал, что в школьных олимпиадах приняли участие рекордные 24,8 млн человек.