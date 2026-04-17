Москва17 апр Вести.Российские спортсмены, ставшие призерами III Игр стран СНГ, получат денежные премии, обладателям золотых медалей выплатят по 125 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

В состав команды вошли 249 спортсменов, которые завоевали 231 медаль, включая 130 золотых. Россияне показали абсолютное доминирование в ряде дисциплин. В частности, полностью выиграли соревнования по художественной гимнастике, настольному теннису, бадминтону, волейболу и баскетболу 3х3.

Принято решение поощрить эти результаты премиями рассказал министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев

Так, за золотую медаль предусмотрена выплата 125 тысяч рублей, за серебряную – 62,5 тысячи рублей, за бронзовую – 37,7 тысячи рублей. Тренеры получат 61,4 тысячи рублей за первое место, 30,7 тысячи – за второе и 18,4 тысячи – за третье. Дегтярев уточнил, что установлены аналогичные вознаграждения специалистам сборных команд в размере 15,3 тысячи, 7,6 тысячи и 4,6 тысячи рублей соответственно.

Соревнования проходили в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября 2025 года и объединили более 2400 участников из 13 стран. Турнир принимали сразу семь городов. Российская сборная выступила под национальным флагом и гимном и заняла первое место как по числу золотых медалей, так и по общему количеству наград.