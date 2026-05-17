Москва17 мая Вести.Российская сборная победила в медальной зачете чемпионата Европы по самбо, выиграв 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовых медалей. Соревнования прошли в Тбилиси.

В заключительный день состязаний в боевом самбо у мужчин золото выиграли Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг) и Магомед Гасанов (до 98 кг). У женщин в той же дисциплине первенствовали Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Екатерина Дорошенко (до 65 кг) и Дарья Речкалова (до 80 кг). В спортивном самбо чемпионами Европы стали Андрей Корнеев (до 71 кг) и Аслан Джиоев (свыше 98 кг).

Первый день принес россиянам шесть золотых медалей. Российская команда выступала на соревнованиях в полном составе под государственным флагом и с национальным гимном.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился принять дополнительные меры для создания условий по привлечению россиян в занятия самбо.