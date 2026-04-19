Сборная России по дзюдо заняла 3-е место в медальном зачете чемпионата Европы

Москва19 апр Вести.Российская сборная по дзюдо заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы.

Дзюдоисты из России завоевали семь медалей: два "золота", одно "серебро" и четыре "бронзы".

Золотые медали смогли получить Мурад Чопанов (в весе до 66 кг) и Тимур Арбузов (до 81 кг). Серебряную медаль в копилку команды принесла Сабина Гилязова (до 48 кг). Бронзовыми медалями отметились Марина Воробьева (до 48 кг), Мадина Таймазова(до 70 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

На первом месте в медальном зачете разместилась Грузия, на втором – Франция.

Соревнования завершились 19 апреля в Тбилиси. Российские спортсмены выступали с национальной символикой, так как в 2025 году им дала такое право Международная федерация дзюдо.