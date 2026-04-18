Москва18 апрВести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанского дзюдоиста Тимура Арбузова с блестящей победой на чемпионате Европы (ЧЕ).
Арбузов, который выступал в весовой категории до 81 кг, взял золото и стал двукратным чемпионом Европы.
Как отметил Кондратьев, в финале Тимур победил серебряного призера Олимпиады в Париже, трехкратного чемпиона мира и Европы Тато Григалашвили.
Кубань гордится своим чемпионом!написал губернатор в мессенджере MAX
Он пожелал Арбузову успехов и новых ярких побед.
Золотая медаль Арбузова стала для сборной России на чемпионате Европы, который проходит в Тбилиси, второй – до этого в категории до 66 кг победил Мурад Чопанов.