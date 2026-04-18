Краснодарский губернатор поздравил дзюдоиста Арбузова с золотом на ЧЕ

Кондратьев о дзюдоисте Арбузове: Кубань гордится своим чемпионом Краснодарский губернатор поздравил дзюдоиста Арбузова с золотом на ЧЕ

Москва18 апр Вести.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил кубанского дзюдоиста Тимура Арбузова с блестящей победой на чемпионате Европы (ЧЕ).

Арбузов, который выступал в весовой категории до 81 кг, взял золото и стал двукратным чемпионом Европы.

Как отметил Кондратьев, в финале Тимур победил серебряного призера Олимпиады в Париже, трехкратного чемпиона мира и Европы Тато Григалашвили.

Кубань гордится своим чемпионом! написал губернатор в мессенджере MAX

Он пожелал Арбузову успехов и новых ярких побед.

Золотая медаль Арбузова стала для сборной России на чемпионате Европы, который проходит в Тбилиси, второй – до этого в категории до 66 кг победил Мурад Чопанов.