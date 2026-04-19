В России оценили успех дзюдоистов на чемпионате Европы Тренер Макаров назвал прогрессом медальный зачет женской сборной по дзюдо

Москва19 апр Вести.Женская сборная по дзюдо на чемпионате Европы продемонстрировала хороший прогресс, заявил ИС "Вести" главный тренер сборной РФ по дзюдо Виталий Макаров.

У нас в женской команде [ранее] была только одна "бронза". В этом году у нас женская команда завоевала три медали. Это хороший прогресс сказал он

Макаров отметил, что российские спортсмены в целом продемонстрировали хороший результат.

Для меня не важна, какая медаль. Медаль как медаль. Для меня важно, как ребята и девчата выкладываются. И здесь практически все показали, что они готовы указал он

Российская сборная по дзюдо заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы. Спортсмены завоевали семь медалей: два "золота", одно "серебро" и четыре "бронзы". На первом месте в медальном зачете разместилась Грузия, на втором – Франция.