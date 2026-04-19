Москва19 апрВести.Женская сборная по дзюдо на чемпионате Европы продемонстрировала хороший прогресс, заявил ИС "Вести" главный тренер сборной РФ по дзюдо Виталий Макаров.
У нас в женской команде [ранее] была только одна "бронза". В этом году у нас женская команда завоевала три медали. Это хороший прогресссказал он
Макаров отметил, что российские спортсмены в целом продемонстрировали хороший результат.
Для меня не важна, какая медаль. Медаль как медаль. Для меня важно, как ребята и девчата выкладываются. И здесь практически все показали, что они готовыуказал он
Российская сборная по дзюдо заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы. Спортсмены завоевали семь медалей: два "золота", одно "серебро" и четыре "бронзы". На первом месте в медальном зачете разместилась Грузия, на втором – Франция.