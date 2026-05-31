Сборная РФ заняла первое место по числу завоеванных медалей на ЧЕ по гимнастике

Москва31 мая Вести.Сборная России заняла первое место по числу завоеванных медалей на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Россиянки завоевали девять наград.

Среди наград две золотые медали, четыре серебряные и три бронзовые.

На второй строчке по числу наград находится болгарская сборная, которая завоевала в общей сложности восемь медалей. Закрывает тройку лидеров по количеству наград сборная Израиля. На Чемпионате Европы эти спортсменки смогли взять семь медалей.

При этом по количеству золотых медалей российская сборная стала четвертой в медальном зачете. На первой строчке расположились представительницы Болгарии с четырьмя золотыми медалями.

Чемпионат Европы проходил в Болгарии с 27 по 31 мая. Российские спортсмены приняли участие в ЧЕ с национальными флагом и гимном.